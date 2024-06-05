Минфин РФ направит 71,1 млрд рублей на покупку иностранной валюты

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Министерство финансов России направит 71,1 млрд рублей на покупку золота и иностранной валюты. Операции проведут с 7 июня по 4 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Ежедневный объем покупки составит 3,7 млрд рублей. Что касается дополнительных нефтегазовых доходов, в этом месяце он прогнозируется в размере 140,7 млрд рублей.

Суммарное отклонение полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составляет -69,6 млрд рублей.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов прокомментировал предложение уменьшить ступени шкалы НДФЛ и снизить верхнюю ставку до 18%. По его словам, предложенная шкала НДФЛ отражает взвешенный подход к налогообложению граждан с разным доходом.