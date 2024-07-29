Минфин отказался выделять субсидию для модернизацию крупного НПЗ «ЛУКОЙЛа»

Компания «ЛУКОЙЛ» запрашивала субсидию у Минфина, которая помогла бы возвести новые установки на Волгоградском НПЗ — одном из крупнейших предприятий по созданию дизтоплива в РФ. Среди них — комплекс, который позволил бы создавать 1,2 млн тонн дизельного топлива ежегодно. На проект фирма планировала потратить 94 млрд рублей.

Однако в министерстве финансов отказались предоставлять инвестиционную надбавку по обратному акцизу на нефть, обосновав свое решение тем, что оно окажет дополнительную нагрузку на госбюджет. К тому же неизвестны источники, откуда брать деньги.

Сейчас в России действует инвестиционная надбавка, которая увеличивает коэффициент 1,3 в формуле обратного акциза. На ее получение могут претендовать те нефтеперерабатывающие заводы, которые до 2021 года подписали соглашения с Министерством энергетики РФ об инвестициях не менее 50 млрд рублей в новые установки увеличения переработки нефти.

Поскольку на проекты, модернизируемые после этой даты, субсидия не распространяется, «ЛУКОЙЛу» невыгодно улучшать Волгоградский нефтеперерабатывающий завод за свой счет. Поэтому компания просила у властей разрешить подписывать новые инвестиционные соглашения с Министерством энергетики до 2026 года, и разрешить получать инвестиционную надбавку до 2033 года.

Ранее стало известно, что московский НПЗ расширяет карьерные возможности для студентов. Предприятие уже стало одной из ключевых платформ по подготовке кадров для нефтяной сферы.