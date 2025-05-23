Минфин: налог будет взиматься с владельцев ПДС, чей доход выше 30 млн руб

Согласно новому законопроекту, который был принят Госдумой 16 мая, доход от средств, размещенных на счете, будет облагаться НДФЛ по ставкам 13 или 15%. Каменская подчеркнула, что этот налог будет взиматься не со всех участников, а только с тех, чей доход превышает 30 млн рублей.

«Фактически облагаться будет все, что превышает эту сумму, — это касается личных взносов. Инвестдоход будет облагаться налогом, но с суммы лимита, превышающего 30 млн рублей», — рассказала она на конференции Investfunds Forum XVI.

С момента запуска ПДС, по данным Минфина, в нее уже вступили свыше 4 млн россиян, а общий объем взносов достиг 300 млрд рублей. 200 млрд из этих средств поступило в СберНПФ. Так, с начала 2025 года оформлено 1,2 млн договоров на сумму более 23 млрд рублей.