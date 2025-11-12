Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent до $68,76 за баррель

Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году на 0,17% — до $68,76 за баррель с $68,64 за баррель, сообщает ТАСС .

По прогнозу, котировки Brent упадут до 54 долларов за баррель в первом квартале следующег года из-за роста мировых запасов нефти.

Минэнерго США также ожидает, что добыча нефти странами ОПЕК+ будет в среднем на 1,3 млн б/с ниже, чем ее целевые уровни с учетом ожиданий значительного роста мировых запасов нефти.

Ведущий нефтеперерабатывающий завод Индии, принадлежащий компании Indian Oil Corp (IOC), договорился о приобретении у не подпавших под санкции организаций 5 партий российской нефти, поставка которых ожидается в декабре.

