Минэкономразвития РФ опубликовал проект создания ОЭЗ «Большой Серпухов»

Проект создания особой экономической зоны «Большой Серпухов» опубликован на официальном сайте Минэкономразвития России. После завершения процедур публичного обсуждения и согласования с другими федеральными органами исполнительной власти, нормативный акт о создании ОЭЗ будет внесен для принятия в правительство РФ. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Мы ожидаем высокий интерес к новой ОЭЗ со стороны высокотехнологичных компаний, прежде всего, из фармацевтического и медицинского сектора, а также из сферы биотехнологий, радиоэлектроники и других наукоемких отраслей экономики. На сегодняшний день мы уже подписали соглашения о намерениях с 7 инвесторами о размещении новых предприятий на территории ОЭЗ „Большой Серпухов“. Общий объем заявленных инвестиций по этим проектам составляет 8 млрд рублей, количество создаваемых мест — 900», — рассказала заместитель председателя правительства -министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Большой Серпухов» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа, станет шестой площадкой с особым экономическим режимом, которая будет действовать в Подмосковье. ОЭЗ будет располагаться на территории округа Серпухов.

На площадке будет создана современная индустриальная инфраструктура в рамках содействия развитию отечественных высокотехнологичных, капиталоемких и наукоемких отраслей экономики.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.