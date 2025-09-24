Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8%

Минэкономразвития РФ уменьшило прогноз по инфляции в 2025 году до 6,8%. До этого он был на отметке 7,6%, сообщает ТАСС со ссылкой на проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025–2028 годы.

Ожидания на 2026–2028 годы все еще такие же. Инфляция будет на уровне 4%.

В документе указано, что годовая инфляция в конце 2025 года будет на уровне 6,8%. В 2026 году она должна уменьшиться до 4%. В 2027–2028 годах будет держаться на отметке 4%.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что ВВП страны увеличивается быстрее, чем в ряде государств, которые перестали сотрудничать. По его прогнозам, показатель будет расти на 1,3% в 2026 году.

