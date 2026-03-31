Милонов раскритиковал идею ввести шестидневку в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против перехода на шестидневную рабочую неделю, заявив, что такая мера вызовет недовольство граждан и не решит экономические проблемы, сообщает RT .

Виталий Милонов прокомментировал предложение бизнесмена Олега Дерипаски о введении шестидневной рабочей недели для преодоления трудностей в экономике.

«Крупный капитал всегда будет врагом социальных свобод гражданина. Такой подход скорее породит серьезное недовольство людей, а не поможет экономике. Превращать страну в негритянскую плантацию из XVIII века — странное решение», — подчеркнул Милонов.

Парламентарий призвал повышать производительность труда, «а не создавать потогонки».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также высказалась по теме. Она отметила, что в российской экономике есть кадровый резерв, который можно привлечь без увеличения продолжительности рабочей недели, если предложить людям достойные условия труда.

