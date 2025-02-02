«МилФудс»: стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет

По итогам прошлого года стоимость кофе достигла рекордного уровня за последние 47 лет. Цены на робусту выросли более чем вдвое, а стоимость арабики увеличилась на 80%, сообщает «Прайм» .

По данным торгов, в пятницу на бирже цены на арабику превысила 8,25 тыс. долларов за тонну, достигнув нового максимума.

«За прошедший год цены на робусту подскочили более чем в 2 раза, арабика же в свою очередь подорожала на 80%. Стоимость зеленого зерна достигла максимальной отметки за последние 47 лет», — заявили в пресс-службе компании «МилФудс» (бренд кофе Poetti).

В компании подчеркнули, что причиной снижения поставок арабики может быть неурожай зерен в связи с неблагоприятными погодными условиями. Также на стоимость влияют такие факторы, как количество остатков на биржевых складах, законодательные изменения и рост цен.

В «МилФудс» добавили, что стоимость кофе растет, однако любители напитка не откажутся от него, а рынок приспособится к новым условиям, предлагая разнообразные варианты.

Ранее стало известно, что с начала XXI века стоимость широкого спектра товаров и услуг в России выросла в восемь раз, или на 700%. При этом среднегодовой прирост составил 9,1%. Так, с начала этого столетия стоимость сливочного масла увеличилась более чем в 17 раз.