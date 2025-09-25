В России увеличились международные резервы. Они обновили исторический максимум, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России.

По состоянию на 19 сентября международные резервы России составляли 712,6 млрд долларов. Всего за неделю они выросли на 7,5 млрд долларов или на 1,1%.

Таким образом, международные резервы России достигли исторического максимума. Это стало возможным благодаря положительной переоценке.

Ранее, 12 сентября, международные резервы России были на уровне 705,1 млрд долларов.

Высоколиквидные иностранные активы находятся в свободном распоряжении ЦБ и правительства РФ. Они состоят из иностранной валюты, монетарного золота, специальных прав заимствования и т. д.

Между тем цены на золото в начале сентября обновили исторический максимум. Они превысили отметку 3700 долларов за тройскую унцию.

