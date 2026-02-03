«Метровагонмаш» в Мытищах модернизировал производственные объекты в 2025 г

Компания «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи в 2025 году ввела в эксплуатацию новые производственные объекты и обновила станочный парк, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В 2025 году на предприятии «Метровагонмаш» в Мытищах были введены в эксплуатацию несколько ключевых производственных объектов. Компания установила универсальный стенд для сварки кузова вагона метро и современный трансбордер для перемещения собранных вагонов и кузовных частей между цехами.

Кроме того, предприятие закупило новые станки для механосборочного цеха №416. В цехе было введено в эксплуатацию 14 единиц современного оборудования с числовым программным управлением: 7 фрезерных станков, 6 токарных и 1 внутришлифовальный станок. Это позволит увеличить мощности механообрабатывающего производства.

Модернизация проводится в рамках обеспечения технологического суверенитета России в сфере разработки и производства вагонов метро. Проект предусматривает локализацию выпуска всех ключевых компонентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.