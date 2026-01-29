Метровагонмаш модернизировал производство в Мытищах с поддержкой НОВИКОМа

Метровагонмаш реализовал проект по модернизации производства в Мытищах, направленный на технологический суверенитет России и локализацию выпуска ключевых компонентов вагонов метро. В 2025 году предприятие ввело в эксплуатацию новое оборудование при поддержке банка НОВИКОМ, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Метровагонмаш, входящий в АО «Трансмашхолдинг», продолжает развивать проект по обеспечению технологического суверенитета России в сфере производства вагонов метро. В рамках этой инициативы предприятие локализует выпуск всех основных компонентов.

Финансирование приобретения нового оборудования для завода осуществляет банк НОВИКОМ. Средства выделяются в рамках Кластерной инвестиционной платформы — совместного проекта минпромторга, фонда развития промышленности и ВЭБ.РФ. Эта платформа предоставляет льготные кредиты предприятиям, выпускающим приоритетную продукцию. До 2038 года банк направит на развитие Метровагонмаша более 2,9 млрд рублей.

В 2025 году на предприятии введены в эксплуатацию универсальный стенд для сварки кузова вагона метро, современный трансбордер для перемещения собранных вагонов и кузовных частей между цехами, а также новое оборудование для механосборочного цеха №416. Для этого цеха закуплено 16 единиц техники с числовым программным управлением, включая фрезерно-расточные станки, токарно-обрабатывающие центры, внутришлифовальный станок, токарно-револьверные и вертикально-фрезерные станки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.