Мерц: ВТО утратила эффективность, нужна новая система торговых правил

На конференции послов в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к созданию новой системы правил международной торговли. По его словам, Всемирная торговая организация (ВТО) перестала эффективно функционировать и не справляется со своими первоначальными задачами, пишет РИА Новости .

Канцлер подчеркнул необходимость творческого подхода и приверженности разработке обновленной системы торговых отношений. Он также отметил, что Германия намерена совместно с европейскими партнерами, включая США, продвигать принципы свободной торговли, основанной на четких правилах.

«Всемирная торговая организация в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль. Сейчас требуется наше творчество и наша приверженность разработке новой системы правил торговой политики и партнерских отношений», — заявил Мерц.

Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала сообщила агентству Reuters, что действия президента США Дональда Трампа привели к самым серьезным нарушениям международных торговых правил за последние восемь десятилетий. По ее словам, негативные последствия этих нарушений проявятся в полной мере уже в следующем году.