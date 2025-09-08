сегодня в 18:41

Медведев: жители востока Финляндии остались без работы из-за разрыва с РФ

Восток Финляндии столкнулся с безработицей из-за разрыва связей с РФ. Обычные жители страны платят за антироссийскую политику правительства, написал в публикуемой ТАСС колонке «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность» заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В прошлом году финская экономика находилась в стадии рецессии. Она уменьшилась на 0,3%, если сравнивать с 2023 годом.

В 2024 году инвестиции упали на 7%. Это произошло из-за неопределенности экономических перспектив, добавил Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ отметил, что дальнейшее противостояние Финляндии с Россией может спровоцировать необратимое разрушение финской государственности. Медведев добавил, что Москва больше не планирует «миндальничать» с северным соседом.