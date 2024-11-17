Соединенные Штаты вкладывают деньги в украинский кризис, потому что им это выгодно. Оборонно-промышленный комплекс США зарабатывает миллиарды долларов, но есть и еще несколько причин, почему Вашингтон инвестирует в конфликт, сообщает в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

С июля 2023 года по июнь 2024 года США нарастили поставки в ЕС на 34% по сравнению с 2021 годом. Теперь Соединенные Штаты продают Евросоюзу товаров на сумму 367 млрд долларов.

Также США в два раза увеличили поставки нефти в Европу. Теперь Вашингтон продает на 37,3 млн тонн ресурса больше.

Помимо этого, был увеличен и объем продаж сжиженного природного газа из США на 18,5 млн тонн. Выросло количество продаваемых удобрений — почти с 0 до 666 тыс. Аналогичный стремительный рост наблюдается и с товарами других категорий американского производства.

Соединенные Штаты зарабатывают крупные суммы денег. ЕС, при этом, не может отказаться от поставок из США, поскольку иначе у него появится дефицит товаров. К таким последствиям Европа сама себя привела в результате ввода санкций против РФ.

Также США продолжают конфликт, поскольку Киев пообещал им доступ к украинским ресурсам. Вашингтону важнее те территории, которые находятся под контролем у России, поскольку в их недрах крупные запасы сырья.

Ранее Медведев заявлял, что поставка Германией Украине дальнобойных ракет Taurus грозит переходом конфликта в самую опасную стадию. На ход спецоперации этот шаг никак не повлияет, «агония киевского режима» будет просто продлена.