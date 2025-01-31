Маркетплейсы увеличили сроки выплат продавцам за товары до 27 дней

Маркетплейсы стали дольше переводить своим селлерам деньги, заработанные с продажи товаров. Раньше процедура занимала от 9 до 15 суток, а теперь в среднем 24-27 дней, сообщает « Коммерсант ».

После того, как Ozon начал выплачивать средства еженедельно, срок пребывания денег на счетах компании увеличился на девять суток. Теперь средства держат до вывода в среднем 24 дня. Об этом представители Российского союза кожевников и обувщиков (РСКО) сообщили в письме, которое отправили в комиссию по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге.

С конца прошлого года средства на счетах Ozon не выводят в среднем 27 суток. При этом в конце 2024 года деньги переводили в течение 15 дней.

Раньше Ozon отправлял средства два раза в месяц. Деньги за проданные товары с 1 по 15 число выводили до 25 числа нынешнего месяца. С 16 до 31 — до 15 числа следующего месяца.

Однако с 11 декабря 2024 года график выплат поменялся. Продавцам отправляют средства каждую неделю, но за тот промежуток, который был три с половиной недели назад.

Например, 29 января продавцам перевели средства за товары, которые они продали в промежуток с 30 декабря по 5 января. Продавцы могут получать выплаты раньше, но за это придется заплатить комиссию в размере 1,19-3,49% от суммы.

Аналогичная проблема и на Wildberries. В начале 2024 года средства можно было вывести в течение пяти дней с даты доставки. В 2025 году сроки увеличились до 19 суток.

Ранее бизнесвумен Виктория Конышева рассказала, почему в 2025 году все продавцы на маркетплейсах столкнутся с серьезными вызовами.