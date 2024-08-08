Мария Багреева: в первом полугодии в Москве выдали почти 23 тыс семейных ипотек

В течение первого полугодия 2024 года в столице было выдано 22,9 тыс. кредитов в рамках программы «Семейная ипотека». Их общая сумма составила около 214 млрд рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Семейная ипотека пользуется популярностью у москвичей. В первом полугодии этого года в столице выдано на 52% больше кредитов, чем за тот же период прошлого года, а их объем вырос на 60%. В июне жители столицы оформили почти 7,8 тыс. займов на сумму более 73 млрд рублей — этот показатель стал рекордным за все время действия программы», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра отметила, что в столице выдали 11% от общего числа семейных ипотек в России и около 19% от их объема.

Как показали итоги первого полугодия, «Семейная ипотека» составила больше половины всех ипотек с государственной поддержкой, которые были выданы в Москве.

Семейная ипотека является единственной льготной программой, позволяющей рефинансировать уже существующую ипотеку. С января по июнь текущего года заемщиками были рефинансированы 343 кредита на 2,2 млрд рублей, которые составляют 1,5% от всех выданных займов.

В июле текущего года правительство России продлило действие «Семейной ипотеки» до 2030 года, обновив ее условия. В столице кредит со ставкой 6% доступен семьям, в которых есть хотя бы один ребенок возрастом до 6 лет включительно или ребенок-инвалид. Кредит по-прежнему выдают на сумму не более 12 млн рублей с первоначальным взносом 20% от стоимости жилья. Средства можно направить на строительство дома или покупку квартиры. При этом на ИЖС получить ипотечный кредит теперь можно лишь в случае строительства по договору долевого участия с эскроу-счетом. Кредит могут расширить до 30 млн рублей, однако сумму сверх установленного лимита придется выплачивать по рыночной ставке.

«Семейная ипотека» — единственная в столице льготная государственная ипотечная программа после ИТ-ипотеки и окончания действия льготной ипотеки с государственной поддержкой. По этой причине эксперты говорят о скором росте ее популярности у заемщиков, желающих получить кредит на строительство дома или покупку квартиры по сниженной ставке.