Мария Багреева: в Москве зарегистрировано более 2 млн самозанятых

Число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве на 1 мая превысило 2 млн человек. Это более 15% от общего числа зарегистрированных в РФ самозанятых, сказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Рост числа самозанятых свидетельствует о динамичном развитии экономики города и растущей предпринимательской активности населения. Все больше москвичей, создавая собственный бизнес, выбирают самозанятость и предлагают услуги в самых разных сферах: от репетиторства до дизайна и IT-разработки. На 1 мая 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило 2 млн человек. Их общий доход за все время действия в Москве этого налогового режима, с 1 января 2019 года, составил более 1,7 трлн рублей», — сказала Багреева.

Налог на профессиональный доход востребован гражданами, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Его преимуществами являются простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.

Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство.

За январь — апрель текущего года столичные плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам более 108 млн чеков — почти в четыре раза больше, чем за январь — апрель 2024-го, что свидетельствует о росте деловой активности самозанятых в Москве. Средний размер чека на конец апреля 2025 года составил 2937 рублей.

В январе — апреле 2025 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 6,5 млрд рублей — на 53% больше, чем в те же месяцы прошлого года. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило более 45 млрд рублей налога, отметила заместитель мэра.

Город поддерживает тех, кто планирует развивать свою карьеру, в том числе выбирая предпринимательский сценарий. В Москве работает центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего»на ул. Щепкина, д. 38, ст. 1. Максимум за 3,5 месяца здесь можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики, успешно трудоустроиться или открыть собственное дело.

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