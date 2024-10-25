Мария Багреева: столица заключила 65 тыс контрактов с поставщиками из регионов

В течение 9 месяцев 2024 года столичные заказчики заключили 65,2 тыс. контрактов на сумму 11,5 млрд рублей с представителями других регионов РФ через портал поставщиков. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Заммэра отметила, что благодаря порталу поставщиков предприниматели со всей России могут участвовать в закупках малых объемов и расширять географию своего бизнеса. Заказчики же, в свою очередь, закрывают свои оперативные потребности.

«С января по сентябрь этого года столичные организации приобрели у региональных предпринимателей товары, работы и услуги на сумму более 11,5 млрд рублей. Чаще всего они закупали в других регионах строительные и медицинские товары, электронику, средства связи и ИТ-ресурсы, бытовую и оргтехнику, а также обращались за услугами по техобслуживанию оборудования и текущему ремонту зданий и сооружений», — сказала Багреева.

Она добавила, что на данные категории приходилось порядка 40% общего объема региональных закупок.

На данный момент портал поставщиков объединяет более 350 тыс. поставщиков со всей страны и заказчиков из 41 субъекта РФ.

Как подчеркнул руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, наиболее активными на портале поставщиков в столичных закупках были предприниматели из Краснодарского края, Ярославской, Свердловской, Московской областей и Санкт-Петербурга.

«За 9 месяцев с ними подписано около 39 тыс. контрактов. Объем этих сделок достиг 6,9 млрд рублей», — пояснил Пуртов.

Портал поставщиков создали в 2013 году с целью автоматизации покупок малых объемов. На развитие платформы влияют ИИ-помощник для оперативных консультаций, квалифицированная служба техподдержки и каталог предложений, в котором уже свыше 2,9 млн уникальных наименований. Для начинающих специалистов быстрый старт работы на площадке обеспечивается обучающим разделом «Школа поставщика».

С целью поддержки пользователей в субъектах РФ открывают представительства. В них специалисты собирают предложения по доработке функционала и решению техпроблем, проводят очные встречи, отвечают на вопросы поставщиков и заказчиков, обучают работе на площадке. Кроме того, пользователи могут обратиться в поддержку через портал поставщиков или по телефону +7 800 303-12-34.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других нацпроектах, которые реализуются в столице, можно узнать по ссылке.