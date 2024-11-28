Мария Багреева: оборот сферы услуг населению в Москве вырос на 5,5%

Почти 3 трлн рублей составил объем платных услуг населению Москвы в январе–сентябре текущего года, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Данный показатель смог вырасти на 5,5% по сравнению с прошлым годом.

«Сфера услуг столицы продолжает развиваться за счет активного включения новых цифровых форматов и высокого спроса в турсфере и смежных с ней отраслях — культуре, спорте, гостиничном бизнесе, транспорте. Наибольший прирост показали услуги специализированных коллективных средств размещения — это санатории, пансионаты, базы отдыха, рекреационные центры: их оборот составил почти 15 млрд рублей, увеличившись на 32,3% относительно девяти месяцев прошлого года», — уточнила Мария Багреева.

Высокую динамику показали электронные сервисы. В их числе онлайн-кинотеатры, подписки на игровые платформы, музыкальные сайты, которые развиваются под влиянием растущего спроса граждан на цифровой контент. Их оборот за девять месяцев вырос почти на 23%, до 249 млрд рублей. Помимо этого, в тройку лидеров вошли учреждения культуры, увеличившие выручку почти на 15%, до 61,2 млрд рублей.

Также оборот спортивных организаций поднялся на 10,4% и составил более 37 млрд рублей. Гостиничный бизнес увеличил объем продаж почти на 10%, до 61,5 млрд рублей. Сфера бытовых услуг, включая ремонт и обслуживание бытовой техники и химчистку, нарастила оборот на 8,7%, до 187 млрд рублей.

Оборот транспортных услуг превысил 1 трлн рублей, увеличившись на 7,4%.

Рост оборота сфер связан с развитием туризма, открытием новых линий и станций метро, а таещекже он происходит благодаря запуску БКЛ, МЦД-3 и МЦД-4 в прошлом году.