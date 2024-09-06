Мария Багреева: оборот производителей химической продукции вырос на 13% за год

В период с января по июнь текущего года оборот столичных производителей химпродукции в сравнении с равным периодом 2023 года вырос на 13,4 процента до 134,5 млрд рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что продукцию химических предприятий Москвы используют в разных сферах экономики — в автопроме, фармацевтике, производстве бытовой техники и упаковки. Она пользуется спросом как в Москве, так и в других российских регионах.

«По итогам первых 6 месяцев 2024 года эти предприятия заработали почти 136 млрд рублей, более чем на 13%, превысив показатели прошлого года. На столичный химпром приходится более 4% оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и почти 4% от общего оборота отрасли в России», — сказала Багреева.

Более 62 млрд рублей или свыше 45% оборота принесли производители химвеществ для синтетического каучука, пластмасс, красителей, медицинских и промышленных изделий. Около 47,5 млрд рублей или 35% обеспечили компании, производящие косметику, парфюмерию и бытовую химию. 7,6 млрд рублей или порядка 6% составила выручка производителей лакокрасочных материалов.

Производители средств защиты растений оказались лидерами роста. В течение года их выручка выросла почти в 6 раз — до 5,4 млрд рублей. Оборот компаний, выпускающих химические волокна для искусственной кожи, шин и тканей увеличили оборот почти в 3,4 раза до 0,4 млрд рублей. А предприятия, выпускающие химвещества для медицинских и промышленных изделий, синтетический каучук, пластмассу и красители увеличили доход предприятия на 25%.

Развитию химотрасли дают импульс малые предприятия — на них пришлась третья часть оборота отрасли в столицы. В течение года оборот увеличился до 47,8 млрд рублей на 18%. На средние и крупные предприятия приходится 65% оборота отрасли. За 6 месяцев 2024 года данные предприятия заработали на 11% больше, чем в прошлом году — 87,8 млрд рублей.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, в городе повышают инвестпривлекательность. Для развития крупных, средних и малых предприятий созданы комфортные условия. Предпринимателям доступны различные меры городской поддержки, включая субсидии, целевые займы, льготные кредиты и другие.