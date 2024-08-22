Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 8,7% в 1 полугодии

В период с января по июнь текущего года оборот московских производителей пищепрома увеличился на 8,7% и достиг уровня в 382 млрд рублей в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2023 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что пищевая промышленность увеличивает производство за счет успешного замещения товаров заграничных компаний, которые ушли с рынка России. Также столичные предприятия обеспечивают горожан качественной продукцией, поставляют ее в другие регионы и экспортируют в другие страны.

«В январе — июне 2024 года предприятия отрасли увеличили оборот почти на 9% — до 382 млрд рублей. Более 22% из этого объема, или 84,3 млрд рублей, приходится на предприятия мясной промышленности. Около 15%, или 56,1 млрд рублей, заработали производители молочной продукции, свыше 14% — 53,9 млрд рублей — предприятия, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия», — рассказала Багреева.

На пищевую промышленность в суммарном обороте обрабатывающих предприятий столицы, не учитывая нефтегазовый сектор, в период с января по июнь текущего года пришлось 11,5%. В общероссийском обороте пищепрома доля Москвы составляет 6,2%.

По итогам первого полугодия этого года лидерами роста стали мукомольные предприятия, а также производители круп. Их оборот увеличился до 7,4 млрд рублей — на 62%. Компании, которые производят масложировую продукцию, в этот период заработали более 0,5 млрд рублей, что на 52% превышает показатели предыдущего года. Предприятия, выпускающие напитки, нарастили оборот до 39,1 млрд рублей — на 38%.

На средние и крупные предприятия приходится 311,7 млрд рублей или порядка 82% от общего оборота пищепрома. В течение года их выручка увеличилась на 9%.

Как отметил заммэра москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, продукты питания производят более 290 промышленных предприятий Москвы. Они выпускают мясные, рыбные, молочные, хлебобулочные изделия и многое другое.

«По поручению Сергея Собянина в Москве действует более 20 системных инструментов поддержки промышленности, благодаря которым городские компании модернизуют производственные площадки, осваивают новые рынки сбыта и наращивают объемы выпуска продукции. Так, по итогам первого полугодия производство продуктов питания в столице выросло более чем в 2,3 раза», — пояснил Ликсутов.

Производителям пищевой продукции в столице доступен обширный набор городских мер поддержки, включая льготную аренду для инвесторов по ставке 1 рубль в год, льготные кредиты и инструменты нацпроекта «Производительность труда», позволяющие за счет оптимизации производственных процессов улучшать экономические показатели и повышать эффективность работы.