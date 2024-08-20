Мария Багреева: оборот фармацевтической промышленности Москвы вырос на 20%

В первом полугодии текущего года оборот предприятий фармацевтической промышленности столицы достиг 242,2 млрд рублей, сказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Таким образом, оборот смог увеличиться на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах. Также по итогам первого полугодия текущего года доля Москвы в общем обороте отечественных фармпроизводителей составила почти треть.

«Фармацевтическое производство является одной из лидирующих отраслей московской промышленности – на него приходится более семи процентов оборота неэнергетического сектора обрабатывающих производств столицы. Столичные фармкомпании в условиях импортозамещения расширяют производство, увеличивают выпуск лекарственных товаров, в том числе тех, которые могут составить конкуренцию импортным», – уточнила Багреева.

Свыше 77% оборота отрасли, или 187,3 млрд рублей, обеспечили производители лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Это на 18,8% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Почти 23% – почти 55 млрд рублей – заработали производители фармацевтических субстанций, превысив прошлогодний показатель на 25,5%.

Также около 90% оборота столичной фарминдустрии приходится на крупный и средний бизнес: за первое полугодие этого года он достиг 215,3 млрд рублей, что на 31,2% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина столицы увеличивает качество инвестиционного климата для промышленников.

«За 5 лет выпуск лекарств и медизделий в столице увеличился в 3,7 раза. Сегодня действуют более 300 предприятий по производству лекарственных средств, медицинской техники и изделий, активно ведутся научные исследования и разработки. Эти компании вносят значительный вклад в увеличение доли отечественных препаратов на внутреннем рынке, что способствует укреплению суверенитета в этой сфере», – подчеркнул Ликсутов.

Отмечается, что развитие фарминдустрии в столице является результатом эффективной совместной работы бизнеса и правительства Москвы. Фармацевтическим компаниям доступен широкий комплекса поддержки, в том числе льготное кредитование на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, льготная ставка аренды земли при локализации производств и другие меры.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что офсетные контракты помогают развивать фармацевтическую отрасль Москвы. - это оставьте в конце, пожалуйста.