Мария Багреева: объем платных услуг в Москве вырос на 2,4% в 1 квартале

Объем платных услуг населению в Москве за январь–март 2025 года составил свыше 1 трлн рублей, заявила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Известно, что в столице активно развивается сфера услуг. Это происходит благодаря внедрению цифровых форматов, повышающих комфорт и популярность услуг, а также высокому спросу в туристической сфере и смежных отраслях.

«В первом квартале 2025 года объем платных услуг населению превысил 1 трлн рублей, это на 2,4% больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, образование, бытовые услуги, а также культура и спорт», — прокомментировала Багреева.

Электронные сервисы продолжают наращивать свою популярность — оборот этого сегмента вырос на 26,4%, достигнув 101,2 млрд рублей. Вместе с уже привычными онлайн-кинотеатрами, игровыми платформами, музыкальными сайтами и облачными хранилищами активно развиваются новые направления. Так, например, подписки на платные нейросети, услуги виртуальных ассистентов и сервисы для умного дома.

Образовательные организации нарастили оборот на 15,2% — до 97,2 млрд рублей. Этому способствовал большой спрос на услуги дополнительного профессионального образования, куда вошли программы переподготовки и повышения квалификации.

Спортивные организации заработали в первом квартале текущего года 15,4 млрд рублей, что на 19,6% больше, чем в 2024 году, а учреждения культуры — 29,6 млрд рублей при росте на 7,3%. Оборот сферы гостеприимства достиг 38,2 млрд рублей, превысив показатель первого квартала 2024 года на 6,3%.

Бытовые услуги населению показали рост оборота на 15,2% — до 65,6 млрд рублей. Основной основной вклад в динамику внесли услуги по ремонту и строительству жилья, которые выросли более чем на 40% — до 6,9 млрд рублей.