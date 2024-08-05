Мария Багреева: на форуме-фестивале «Москва 2030» пройдут лекции по экономике

В российской столице с 1 августа по 8 сентября в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» горожанам на открытых лекциях по экономике расскажут об имущественных налогах, роли в экономике искусственного интеллекта, а также поделятся секретами блогерства.

«Специально для гостей форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030” мы проводим цикл открытых лекций по экономике с участием известных экономистов, экспертов, блогеров и предпринимателей. Посетители получат уникальный шанс принять участие в диалоге со спикерами и задать интересующие вопросы по актуальным темам. Каждая лекция – это полезные практические знания, которые москвичи и гости города смогут успешно применять в своей жизни», – рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Первая лекция в рамках мероприятия запланирована на 8 августа. Ее проведут в «Лужниках» в павильоне «Экономика Москвы». Участников лекции научат использовать бережливые технологии и принципы организации пространства 5С в быту. Применение на практике полученных знаний поможет организовать пространство дома так, что появится больше места, а квартира будет более приспособлена к комфортной жизни.

Далее три лекции подряд проведут в парке «Зарядье». 15 августа эксперты и блогеры расскажут простым языком о налоговых сложностях и об их важности. Участников научат тонкостям в оформлении налогов, а также развеют популярные мифы об их уплате.

21 августа состоится лекция «Экономика будущего: заменит ли искусственный интеллект человека?». На этом мероприятии речь пойдет об искусственном интеллекте, нейросетях и машинном обучении. Участникам расскажут об их пользе, а также обозначат перспективы развития и использования новых технологий, которых точно не следует бояться.

Третья лекция в «Зарядье» запланирована на 29 августа. На ней речь пойдет о новой профессии – блогере. Эксперты в этой области, а также известные блогеры раскроют секреты профессии, поделятся ее плюсами, объяснят, как правильно и законно вести бизнес, как продвигать себя и как правильно платить налоги, чтобы никаких проблем не было.

Цикл бесплатных экономических лекций завершится 5 сентября в «Лужниках», в том же павильоне, что и первое мероприятие. Владельцам собственного бизнеса расскажут, какие преимущества можно получить в сотрудничестве с госзаказчиками и какие возможности для расширения бизнеса можно получить через портал поставщиков Москвы.

Вход на лекции свободный, для их посещения необходимо зарегистрироваться на сайте форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

«Территория будущего. Москва 2030» – форум-фестиваль направлен на предоставление главных инноваций и достижений во всех сферах жизни города как его жителям, так и гостям российской столицы. До 8 сентября участники фестиваля смогут посетить более 30 площадок, где будут организованы самые разные мероприятия – от культурных и познавательных до спортивных и развлекательных. Официальный сайт форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.