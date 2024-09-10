Мария Багреева: Москва провела 113 тысяч закупок у МСП на портале поставщиков

В период с января по август текущего года столичные заказчики подписали с представителями малого и среднего бизнеса на портале поставщиков более 113 тыс. контрактов на более чем 21 млрд рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она напомнила, что субъекты малого и среднего предпринимательства благодаря порталу поставщиков получают возможность предлагать московским заказчикам услуги, работы и товары.

«Более 80% контрактов на портале город заключает с субъектами МСП. С января по август этого года городские заказчики подписали с ними свыше 113 тыс. договоров. Объем закупок превысил 21 млрд рублей — это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что чаще всего заказчики Москвы сотрудничают с поставщиками из столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростовской, Калужской и Свердловской областей.

В каталог услуг, работ и товаров, который предлагают поставщики на портале, насчитывает свыше 2,8 млн уникальных наименований.

«Почти половина закупок у МСП приходится на строительные товары, услуги по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту зданий, обращению с отходами, а также на медицинские и хозяйственные товары, информационно-технологическое оборудование и программное обеспечение, средства связи и электронику», — сказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что по данным категориям в период с января по август подписали контрактов больше чем на 9 млрд рублей.

Москва интенсивно развивает сотрудничество с субъектами МСП в госзакупках В течение последних 20 лет объем ежегодных закупок у представителей малого и среднего предпринимательства вырос больше чем в 100 раз. По итогам прошлого года он превысил 400 млрд рублей.

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что одним из наиболее востребованных инструментов портала является бот автоматических ставок. С его помощью поставщики могут участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях. Автоставки позволяют субъектам МСП оптимизировать ресурсы и активнее принимать участие в процедурах, а заказчики могут снижать начальную цену контракта во время котировочных сессий, тем самым развивая конкуренцию.

Портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малых объемов. На данный момент на портале работают заказчики из 40 регионов страны и более 340 тыс. поставщиков со всей России. Каждый день на платформе заключают порядка 1,5 тыс. контрактов.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что за первые 6 месяцев текущего года на ресурсе совершили больше 310 тыс. закупок, что на 11% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Чтобы поддержать пользователей в субъектах РФ открывают представительства, в которых специалисты ведут сбор предложений по решению технических проблем и развитию функционала, проводят очные встречи, отвечают на вопросы поставщиков и заказчиков. Кроме этого пользователям доступно обращение в службу поддержки по телефону +7-800-303-12-34 или через форму на портале поставщиков.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других нацпроектах, которые реализуют в столице, можно узнать по ссылке.