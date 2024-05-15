Мария Багреева: контрактная система Москвы направлена на поддержку российского бизнеса

Столичная система закупок направлена на формирование конкурентной среды в городе, а также она является важным инструментом поддержки предпринимателей столицы и других регионов России, поделилась заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в ходе выступления на пленарном заседании XIX Всероссийского форума-выставки «Госзаказ».

На сегодняшний день Москва формирует большой объем государственного заказа для российских регионов. Известно, что структура поставщиков Москвы регулярно претерпевает различные изменения. Так, например, объем закупок в регионах вырос почти в три раза — в 2023 году их объем составил около 300 млрд рублей, или порядка 16% от всего объема закупок города.

«Москва — это не только крупнейшая экономика России, но и крупнейший государственный заказчик в стране. По итогам прошлого года объем закупок столичных заказчиков составил около 1,8 трлн рублей, или почти каждый десятый рубль в российской системе закупок. Сейчас контрактная система демонстрирует большую эффективность, обеспечивая экономию на всех этапах закупочного цикла на уровне 12% в год», — уточнила Мария Багреева.

Поддержка субъектов малого предпринимательства, является важным направлением развития контрактной системы Москвы. Для этих субъектов доступ к госзаказу стал еще одной возможностью для развития бизнеса, расширения географии продаж и увеличению прибыли.

«За последние 20 лет ежегодный объем закупок у малого бизнеса вырос более чем в 100 раз и составил по итогам прошлого года 400 млрд рублей, или около 13% от общего объема закупок государственных заказчиков у СМП в целом по России. Всего за 20 лет объем закупок Москвы у малого бизнеса превысил три триллиона рублей», — прокомментировала заместитель мэра.

Также Портал поставщиков Москвы играет немалую роль в развитии регионов и малого предпринимательства. Так, с 2013 года количество поставщиков на портале увеличилось в четыре раза, до 330 тыс., из которых свыше 90% представлено малым бизнесом, а количество заказчиков — в 20 раз, до 57 тыс.

«Была расширена и география портала — на данный момент им пользуются заказчики 40 регионов РФ, а ежегодный объем закупок, которые проводятся с помощью ресурса, достигает 100 млрд рублей. Портал поставщиков представлен на платформе лучших российских практик „Смартека“ и включен в „Белую книгу“ ФАС России», — заключила Мария Багреева.

На сегодняшний день инструменты госзаказа служат одной из самых важных мер поддержки для отечественных поставщиков.