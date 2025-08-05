Мария Багреева: число заказчиков на Портале поставщиков Москвы достигло 60 тысяч

Количество государственных и муниципальных заказчиков, приобретающих товары, работы и услуги на Портале поставщиков, превысило 60 тыс. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что за 12 лет работы Портал поставщиков превратился в межрегиональную площадку для закупок малого объема. Через него государственные и муниципальные организации, в числе которых школы, детские сады, поликлиники, больницы, театры и другие учреждения, приобретают необходимую продукцию и услуги.

«К середине 2025 года число работающих на портале заказчиков достигло 60 тысяч. Около половины из них представляет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Нижегородскую и Челябинскую области», — отметила Багреева.

Заммэра уточнила, что за последние пять лет число заказчиков на портале увеличилось почти на 30%.

Платформа привлекает бизнес возможностью участвовать в межрегиональных закупках, цифровыми решениями и скоростью проведения сделок. Благодаря дистанционному формату поставщики могут начать отгрузку товаров уже в день заключения контракта.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, сейчас на Портале поставщиков зарегистрировано свыше 378 тыс. предпринимателей со всей России, причем 90% из них — представители малого и среднего бизнеса. В каталоге представлено более 3,2 млн позиций: от канцтоваров и медоборудования до тяжелой коммунальной техники.

«Сегодня к платформе подключены заказчики из 42 субъектов Российской Федерации — за пять лет их количество выросло почти на 24%. А с начала этого года к порталу присоединились 2267 заказчиков, больше всего — из Тульской, Рязанской и Московской областей, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа», — рассказал Пуртов.

Функциональным заказчиком платформы выступает московский Департамент по конкурентной политике, а ее техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города.

Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».