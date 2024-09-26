Мария Багреева: более 500 млн руб сэкономил нацпроект производителям медизделий

В нацпроекте «Производительность труда» принимают участие 16 предприятий, которые занимаются выпуском лекарств и медизделий. Из них две трети успешно окончили пилотные проекты, получив общий экономический эффект более чем на 517 млн рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что в соответствии с концепцией технологического развития РФ до 2030 года медицинская промышленность относится к высокотехнологичным производствам. Компании столицы в этом направлении развиваются эффективно. При помощи высоких технологий и инновационных разработок предприятия производят современные лекарственные препараты и медизделия — как уникальные, так и не уступающие заграничным аналогам.

«Город стимулирует развитие компаний медицинской промышленности. Одной из мер городской поддержки являются инструменты нацпроекта „Производительность труда“, с помощью которых компании повышают эффективность производства и совершенствуют процесс выпуска медицинских товаров, в том числе и являющихся жизненно важными. К настоящему времени к нацпроекту присоединились 16 столичных производителей медицинских изделий и лекарственных средств, из них 11 завершили его пилотную часть», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что эти предприятия сумели на 36% ускорить производственные процессы и на 73% увеличить выпуск продукции. Благодаря оптимизации бизнес-процессов компании, выпускающие лекарства и медицинские изделия, сэкономили свыше 517 млн рублей.

Взаимодействие между подразделениями и службами компаниям помогают улучшать эксперты национального проекта. Также они помогают налаживать систему мониторинга с целью более эффективного и качественного управления запасами и повышать эффективность оборудования. Благодаря таким мерам исключается простаивание производственных мощностей и сокращаются производственные потери.

За счет нацпроекта компания «Гельтек-Медика», производящая профессиональную и медицинскую косметику, ускорила выпуск геля для ультразвуковых исследований в два раза. Оптимизировать передачу сырья из цеховой кладовой на производство, внедрить адресное хранение и провести перепланировку рабочего пространства предприятию помогли эксперты Регионального центра компетенций Москвы. После этого производство продукции удвоилось с 33 до 70 л геля на сотрудника за час, а время выпуска партии геля уменьшилось на 76% — с 41 до 10 часов. Суммарный экономический эффект от нацпроекта для предприятия превышает 10 млн рублей.

Компания АО «ТЗМОИ», производящая медицинскую технику, при помощи инструментов национального проекта оптимизировала производство шкафов для хранения и сушки терапевтического оборудования. Производитель провел инвентаризацию склада и определил места хранения для каждой единицы товара. Благодаря этому уменьшились перебои в работе и сократилось время поиска. Время выпуска продукции уменьшилось на 33% — с 252 до 168 часов. Выработка при этом выросла в 1,5 раза — с 0,46 до 0,69 штуки на сотрудника за месяц. За счет приобретенного опыта предприятие в течение 5 лет сэкономит свыше 119 млн рублей и направит их на расширение площадей производства.

Предприятию «ГемаТех» национальный проект помог нарастить производство медизделий для людей с нарушением функции выделения. Производство провело оптимизацию маршрутов перемещения сырья и выделение стандартов выполнения ряда процедур. Это позволило повысить эффективность использования оборудования и сократить потери времени во время работы. Сбалансировать нагрузку на сотрудников помогла разработка матрицы компетенций персонала. Все принятые меры позволили на 11% с 219 до 196 часов сократить время выпуска 1 партии изделий объемом в 166 тыс. штук. Выработка выросла с 2334 до 2568 штук на сотрудника за час — на 10%. Незавершенное производство при этом уменьшилось на 11%, а экономический эффект от проекта составил около 83 млн рублей.

Приобретенный благодаря национальному проекту опыт компании распространяют во все свои бизнес-процессы. Это помогает им добиваться дальнейшего роста производительности труда.

Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, за 2,5 года в нацпроекте «Производительность труда» в Москве поучаствовали 419 предприятий.