Мария Багреева: 96% расходов Москвы соответствует целям устойчивого развития

В столице порядка 96% программных бюджетных расходов направлены на достижение целей устойчивого развития, связанных с экономическим ростом и повышением качества жизни москвичей, сказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики города Мария Багреева.

Правительством Москвы был опубликован отчет об устойчивом развитии города по итогам прошлого года. В нем опубликованы основные результаты и достижения в сфере устойчивого развития столицы, положение города в российских и международных рейтингах устойчивости, ключевые приоритеты государственных программ и принципы, лежащие в основе развития Москвы как устойчивого мегаполиса.

«Столь высокий показатель „устойчивых“ расходов иллюстрирует сложившуюся в столице модель развития города — с опорой на сильную экономику и повышение качества жизни москвичей при сохранении окружающей среды и ресурсов. Задачи, связанные с достижением целей устойчивого развития, реализуются в рамках каждой из 13 государственных программ правительства Москвы», — заявила Багреева.

Достижения города в сфере устойчивого развития отмечены российскими и международными рейтингами и наградами. Столица занимает первое место в 21 рейтинге устойчивого развития, среди которых: Рейтинг качества жизни АСИ и Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ АСИ, Индекс качества городской среды Минстроя России.

Москва занимает высокие места и в международных рейтингах устойчивого развития, в частности, первое место в Рейтинге человеческого потенциала городов, составленном рабочей группой из семи университетов мира (Мексика, Индия, Аргентина, Индонезия, Малайзия, Россия, Филиппины), и четвертое место в Индексе технологического и пространственного развития городов от консорциума исследовательских институтов стран БРИКС.

Два года подряд проекты столицы являются победителями и занимают призовые места в Международном климатическом конкурсе «Зеленая Евразия». Кроме того, зеленые облигации Москвы включены в число 25 лучших мировых практик доклада ООН-Хабитат World Cities Report 2024.

Сегодня Москва продвигает международную дискуссию по городской устойчивой повестке. В прошлом году правительством Москвы были представлены аналитические исследования по устойчивому городскому развитию крупных городов РФ и БРИКС, а также продолжена серия аналитических докладов «Климатическая повестка городов», что обеспечило позиционирование Москвы как одного из мировых лидеров глобальной климатической повестки.