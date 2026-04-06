Маргарита Кобец предупредила о росте цен на пирожки до 6%

Доцент университета «Синергия» Маргарита Кобец заявила, что из-за обновления ГОСТов на хлебобулочные изделия цены на пироги, пирожки и слойки могут вырасти в среднем на 6%, сообщает Газета.ru .

В России планируют разработать новые ГОСТы для пирогов, пирожков и слоек. По словам Маргариты Кобец, действующие стандарты на хлебобулочную продукцию не менялись с 1986 года, поэтому возникла необходимость их обновления.

Эксперт пояснила, что новые требования направлены на повышение качества и закрепление традиционных рецептур. Однако изменение стандартов может отразиться на себестоимости и конечной цене продукции.

«Если предприятие выпускает продукцию уже по ГОСТу, то оно столкнется только лишь с обновлением документов. А если производитель не соблюдал стандарт, то ему придется более глобально перестраивать свои производственные мощности, что приведет к удорожанию себестоимости продукции и рыночной цене. Введение новых гостов может также привести к сокращению ассортимента. Ряд компаний может отказаться от выпуска отдельных видов хлебобулочных изделий, которые сложнее и дороже производить по новым стандартам. В среднем рост цен может быть в пределах 6%. Далее на ситуацию с ценами будут оказывать рыночные факторы, такие как увеличение НДС и эквайринговые комиссии», — отметила Кобец.

По ее оценке, после введения стандартов на динамику цен дополнительно повлияют налоговые и рыночные факторы.

