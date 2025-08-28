Мантуров: снижение ключевой ставки сразу на 10 пунктов малореалистично

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров считает сценарий снижения ключевой ставки сразу 10 процентных пунктов малореалистичным. Он уверен, что сокращение должно быть постепенным, сообщает ТАСС .

Мантуров отметил, что у экспертов и экономистов разные мнения на этот счет. Вице-премьер уверен, что резкое снижение так же, как резкое понижение, всегда имеет две стороны медали.

«Думаю, что все должно быть умеренно, сдержанно, но своевременно», — заявил Мантуров.

25 июля ЦБ РФ понизил ключевую ставку второй раз подряд — на 2 процентных пункта — до 18%. Следующее заседание по ставке планируется провести 12 сентября.

Ранее экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что в стране ключевая ставка будет ускоренно снижаться. Он пояснил, что в январе — июне 2025 года экономика РФ показала замедление роста. Одной из причин этого была дороговизна кредита.