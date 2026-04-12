Мантуров рассказал про место России на космическом рынке в мире

сегодня в 18:46

Мантуров считает, что РФ необходимо занять достойное место на космическом рынке

Космическая экономика в мире перешла отметку 600 млрд долларов. Она может увеличиться в два раза через семь лет, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров, сообщает РИА Новости .

РФ нужно занять на космическом рынке достойные позиции, отметил чиновник.

Нынешняя экономика космоса весьма многогранная. в нее включены интернет, связь, а также навигация и дистанционное зондирование Земли. Сочетание услуг в таких сферах оказывает большой социально-экономический эффект, добавил Мантуров.

Необходимо обладать сильным основным элементом космической программы — специалистами. В РФ учат профессионалов, способных совершить рывок в развитии отечественной космонавтики, подчеркнул первый вице-премьер России.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин поставил задачу каждый год с 6 по 12 апреля организовывать Неделю космоса.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.