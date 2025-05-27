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Мантуров: предприятиям в РФ сложно при высокой ставке и крепком рубле

Производственные предприятия в России находятся в непростой ситуации из-за долгого периода удерживания высокой ставки Центробанком, а также укрепления рубля, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает « Интерфакс ».

По его словам, правительству и регулятору предстоит принять ряд решений, которые позволят улучшить ситуацию.

Есть два важных момента — высокая ставка и крепкий рубль. Импортерам ситуация выгодна, но экспортерам — нет, сказал Мантуров.

При этом и импорт уменьшается из-за высокой ключевой ставки. Поэтому здесь надо думать и принимать определенные решения, отметил первый вице-премьер.

Ранее зампред правления ПАО «РосДорБанк» Эдуард Христианов сказал, что курс доллара должен быть больше нынешнего уровня — 90-100 рублей. На это указывают макроэкономические показатели.