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Мантуров: курс 100 рублей за доллар оптимален и экспортерам, и импортерам

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал курс около 100 рублей за доллар наиболее оптимальным как для экспортеров, так и для импортеров, сообщает ТАСС .

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров считает, что курс на уровне около 100 рублей за доллар был бы наиболее оптимальным и для экспортеров, и для импортеров.

«В районе 100 рублей за доллар», — ответил Мантуров на соответствующий вопрос журналистов на ПМЭФ-2025.

Вице-премьер добавил, что в условиях «крепкого» курса экспорт продукции для базовых отраслей промышленности становится менее выгодным.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров опроверг информацию, что два автобренда — Toyota и Hyundai — собираются вернуться на российский рынок.