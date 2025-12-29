сегодня в 14:18

Малые компании Подмосковья могут получить гранты на развитие цифровых технологий

Фонд содействия инновациям принимает заявки от малых предприятий Подмосковья на конкурс «Старт-Цифровые технологии» в рамках федерального проекта «Отечественные решения». Прием заявок открыт до 24 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Конкурс «Старт-Цифровые технологии» направлен на поддержку малых предприятий, занимающихся разработкой, внедрением и коммерциализацией российских цифровых решений.

Участники могут представить проекты по приоритетным направлениям, включая средства защиты информации, операционные системы, управление ИТ-инфраструктурой, системы управления базами данных, мультимедийное программное обеспечение и другие.

Срок выполнения работ по грантовым проектам составляет 12 месяцев с момента заключения договора о предоставлении гранта. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.