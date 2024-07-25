Максим Решетников и Мария Багреева оценили итоги нацпроекта «Производительность труда» в компании «Айкрафт»

Производитель медицинской оптики из Москвы, компания «Айкрафт», по итогам реализации нацпроекта «Производительность труда» на 38% нарастила выпуск продукции. Компанию с совместным рабочим визитом посетили заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева и глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Они обсудили успехи и планы дальнейшего развития предприятия.

Компания «Айкрафт» присоединилась к национальному проекту в конце 2022 года. Пилотным потоком стал выпуск очков для коррекции зрения. На первом этапе проекта целью стало повышение эффективности производства продукции при условиях возрастающего числа заказов. Инструменты бережливого производства уже в течение первых 6 месяцев реализации нацпроекта позволили нарастить на пилотном потоке производство продукции на 18% — с 215 до 254 изделий на одного сотрудника за смену. При этом время производства пары очков сократилось на 44% — с 5 до 2,8 часа. Суммарно экономический эффект для предприятия ожидается на уровне около 200 млн рублей к концу следующего года.

За счет освободившихся ресурсов и мер городской поддержки компания перешла на следующий шаг развития и приступила к автоматизации производства. В прошлом году производственный цех пополнился двумя роботизированными комплексами обточки линз, а в марте текущего года появилась масштабная автоматизированная конвейерная линия. Выпуск продукции в итоге увеличился с 215 до 298 пар корригирующих очков на сотрудника за смену — рост составил 38%. При этом время выпуска пары очков сократилась с 2,8 до 2,7 часа. В планах предприятия расширять производство.

«Нацпроект показал себя эффективным вложением бюджетных инвестиций. В прошлом году благодаря его поддержке более 4 тыс. предприятий увеличили прибыль на 318 млрд рублей», — подчеркнул Максим Решетников.

Он добавил, что это почти в 10 раз превышает бюджет национального проекта.

«На примере московской компании „Айкрафт“ мы видим, как благодаря участию в нацпроекте „Производительность труда“ предприятия получают импульс для роста и внедрения новых технологий. Повышение эффективности процессов столичного бизнеса не только способствует его развитию, но и оказывает положительное влияние на экономику Москвы в целом», — отметила Мария Багреева.

По словам генерального директора компании «Айкрафт» Сергея Валынкина, благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» компания «Айкрафт» смогла увеличить выработку и повысить эффективность целого ряда производственных процессов. Это Валынкин назвал особенно важным в нынешних условиях, когда российский рынок покинула большая часть заграничных производителей оптики и возросла потребность жителей России в качественной продукции для защиты глаз и коррекции зрения.

«Мы благодарим федеральные и региональные власти за поддержку и готовность к диалогу. Такой подход позитивно сказывается на инвестиционном климате и обеспечивает комфортные условия для роста бизнеса», — сказал Сергей Валынкин.

Московская компания «Айкрафт», которая специализируется на выпуске товаров медназначения, начала свою деятельность в 2003 году и включена в перечень системообразующих предприятий. На компанию приходится 15% отечественного рынка оптики. Единственное в стране роботизированное производство очков — уникальное конкурентное преимущество компании. Каждый год продукцию предприятия приобретают свыше 6 млн человек. Начиная с 2019 года «Айкрафт» занимается реализацией федерального благотворительного проекта, поддерживающего здоровье зрения россиян.

Нацпроект «Производительность труда» является мерой господдержки бизнеса, реализуемой в Москве на средства горбюджета. Благодаря проекту участники сокращают издержки и увеличивают объем производимой продукции без дополнительных затрат. В столице национальный проект реализуют с 2022 года. К концу текущего года в нем поучаствуют 419 предприятий.

С 2022 года проект в Москве реализуют подведомственный департаменту экономической политики и развития столицы Региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»). Для участия в проекте необходимо отправить заявку через портал оператора нацпроекта в РФ и обязательно указать регион — город Москва.