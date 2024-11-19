Максим Ликсутов: производство одежды в Москве выросло почти на 17%

В январе–сентябре текущего года столичные промышленники увеличили выпуск мужской и женской верхней одежды, брюк, футболок, купальных костюмов и других изделий на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Устойчивый рост стал следствием активной поддержки со стороны города.

«Легкая промышленность — одна из ключевых потребительских отраслей, которая вносит весомый вклад в экономику столицы. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город реализует комплекс мер поддержки, который позволяет фабрикам расширять географию поставок, увеличивать ассортимент, а также объемы выпуска. Только по итогам трех кварталов 2024 года производство одежды в Москве выросло почти на 17%, а отгрузка на 30,7%, что свидетельствует о высоком интересе к продукции столичных предприятий», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что за указанный период компании поставили заказчикам изделий более чем на 69,4 млрд рублей.

Так, на треть выросло производство мужской верхней одежды, почти на 13% — женской, выпуск купальных костюмов увеличился почти в 2,5 раза, футболок — более чем на 20%, а изготовление джемперов, пуловеров и кардиганов повысилось на 5,5%.

Компании произвели свыше 910 тыс. спортивных костюмов, около 100 тыс. женских рубашек, а еще порядка 426 тыс. единиц текстильной одежды для детей младшего возраста.

«Сегодня в столице работает более 340 предприятий легкой промышленности, 135 из которых специализируются на выпуске одежды. Им доступен широкий ряд инструментов поддержки от города — льготные инвестиционные кредиты, присвоение статусов промышленного комплекса и резидента особой экономической зоны „Технополис Москва“, а также предоставление в аренду земельных участков за один рубль для реализации масштабных инвестиционных проектов», — прокомментировал отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На северо-востоке города в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) появятся два новых предприятия по выпуску одежды. Земельные участки общей площадью около 2 га для создания производств город предоставил без торгов и по льготной ставке один рубль в год. На предприятиях будет создано порядка 650 новых рабочих мест.

Также на площадке «Печатники» столичной ОЭЗ компания «Ортомода» выпускает адаптивную одежду и ортопедическую обувь как массового, так и индивидуального пошива. С 2019 года предприятию присвоен статус резидента, что позволяет ему пользоваться рядом льгот и налоговых преференций.