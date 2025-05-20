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«Магнит» закрыл сделку по покупке 81,55% в «Азбуке вкуса»

«Магнит» закрыл сделку по покупке пакета в ООО «Городской супермаркет». Под управлением компании находятся магазины «Азбука вкуса», сообщает РБК .

По информации издания, «Магнит» стал владельцем около 81,55% долей в капитале «Азбуки вкуса», которая управляет 171 магазином. Они находятся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В «Магните» рассказали, что в контур сделки вошли пять хлебопекарных, кулинарных и кондитерских производств, три распределительных центра и инфраструктура доставки площадью 47 тыс. кв. м. Управленческую команду и бренд «Азбуки вкуса» планируют сохранить.

Гендиректор «Магнита» Евгений Случевский отметил, что «Азбука вкуса» обогатит бизнес, а самому бренду помогут развивать онлайн-доставку и продолжать органический рост по многим направлениям.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила, что слияние «Азбуки вкуса» и «Магнита» грозит желанием компании-покупателя выйти в сегмент премиального фуд-ретейла — продажи готовой еды.