Магазины одежды и обуви массово закрываются в торговых центрах России

Вице-президент союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что в 2025 году в России наблюдается массовое закрытие магазинов одежды и обуви в торговых центрах, а fashion-сегмент уступает место другим форматам, сообщает АБН24 .

В России продолжается сокращение числа магазинов одежды и обуви, даже в крупнейших торговых центрах. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что покупатели стали чаще сравнивать цены и выбирать базовые вещи, которые служат дольше. Средний чек формально увеличился, но это связано с инфляцией, а не с ростом потребления.

Люлин пояснил, что ключевым изменением стало снижение частоты покупок. По результатам опроса управляющих торговыми центрами, в 2025 году более четверти респондентов сообщили о сокращении площадей под одежду, обувь и аксессуары на 10–15%. На смену fashion-сегменту приходят кафе, рестораны, досуговые и сервисные форматы, поскольку они обеспечивают более стабильный поток посетителей.

Эксперт добавил, что уход международных брендов ускорил перестройку торговых центров. Основной причиной изменений стала экономика спроса: у покупателей стало меньше свободных средств, а онлайн-торговля забрала значительную часть оборота за счет ценовой конкуренции и удобства. Теперь офлайн-магазины не могут быть единственным каналом продаж и местом случайных покупок, подчеркнул Люлин.

