Лук в Свердловской области подорожал из-за плохого урожая и проблем с логистикой

Стоимость репчатого лука, картофеля и иных овощей в Свердловской области выросла. Причина в сложной логистике, плохой погоде и сложности хранения, рассказал Ura председатель правления некоммерческого партнерства «Союз производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области» Сергей Лацков.

Нынешнее сезонное повышение стоимости произошло из-за неурожая 2024 года. Он случился из-за неблагоприятных погодных условий, а также проблем с хранением и логистикой.

Также из-за продолжительных дождей в нынешнем сезоне задержалась посевная компания. Погодные условия оказали влияние на производство картофеля и овощей открытого грунта, среди которых есть и лук.

По мнению Лацкова, колебание цен будет сезонным. При этом окончательные значения будут зависеть от природного фактора.

Лук в Свердловской области подорожал на 19,5% за неделю — до 68,59 рублей за килограмм. Морковь увеличилась в цене на 7,5%, капуста на 13%, а свекла на 14%.