Лучшие индустриальные парки наградили в Подмосковье

В Московской области наградили управляющие компании лучших индустриальных парков Подмосковья. Региональный Знак качества подтверждает высокий уровень их работы. Также благодарственные письма и грамоты Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области были вручены за профессиональные достижения специалистам, которые активно участвовали в развитии индустриальных парков и технопарков Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Московская область — лидер по количеству и эффективности работы индустриальной инфраструктуры среди регионов России. На сегодняшний день в Подмосковье действуют 75 индустриальных парков, три из них были открыты в этом году. Даже с учетом запуска новых площадок, заполняемость индустриальных парков в области продолжает расти — сегодня этот показатель составляет 90,5%. Это свидетельствует об эффективности работы подмосковной индустриальной инфраструктуры, которая уже может считаться знаком качества. Сегодня пяти индустриальным паркам мы официально присвоили Знак качества, который подтверждает высокий уровень профессионализма управляющих компаний в работе по развитию своих площадок», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, Знак качества от Мининвеста Московской области получили два индустриальных парка из Богородского городского округа — это «Богородкий» и «М7-М12», два из Домодедово — «Элма-Домодедово» и «Парк Весна». Кроме того, Знаком качества был отмечен индустриальный парк «Есипово» из Солнечногорска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.