Ликсутов: выручка производителей продуктов питания выросла более чем в два раза

Москва активно поддерживает предприятия пищевой промышленности, благодаря чему за последние пять лет выручка данных компаний выросла более чем в два раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Столичные предприятия отрасли демонстрируют устойчивый рост и стабильное развитие. В прошлом году они отгрузили продукции на сумму более 680 млрд рублей.

«Современные производства продуктов питания и напитков внедряют новейшие технологии, задействуют квалифицированные кадры и расширяют мощности. Сегодня в Москве работает свыше 350 компаний — за пять лет, с 2019 по 2024 год, их выручка выросла более чем в два раза», — уточнил Ликсутов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал более подробно о развитии производств пищевой промышленности в столице.

«По итогам прошлого года производители продуктов и напитков заработали 762 млрд рублей, что на 27% больше по сравнению с 2023 годом. В лидерах по финансовым показателям — ведущие мясоперерабатывающие предприятия, производители молочной продукции и напитков, а также кондитерских изделий и хлеба», — прокомментировал он.

Стабильный рост показывает крупный мясоперерабатывающий комплекс «Элитгрупп Инвест». В этом году компания запустила в производство новинки — уникальные маринады для свиного шашлыка, а также новые виды купат из курицы. По итогам прошлого года выручка предприятия увеличилась на 64%.

Бренд r.a.w.life производит натуральные снеки с чистым составом для активного образа жизни. Продукция компании пользуется большим спросом, о чем говорит растущий оборот, который с 2020 по 2024 год в денежном выражении увеличился более чем на 60%.

Еще один игрок на рынке — компания ProBulion, которая выпускает костные бульоны, изготовленные по авторскому рецепту. Продукция продается в замороженном виде и богата витаминами, минералами, аминокислотами и коллагеном. За год производство выросло почти на треть — на 30%. Также компания строит новый цех в Москве, что позволит увеличить мощности в два раза. ⁠