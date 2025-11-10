Ликсутов: выпуск химпродукции наращивают в Москве

Выпуск химических веществ и продуктов на московских предприятиях вырос с января по сентябрь на 25,1% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Налажено производство широкого ассортимента товаров — от лаков и красок до реагентов и других материалов промназначения, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что активное развитие индустриального сектора мегаполиса происходит по поручению градоначальника Сергея Собянина.

«Благодаря мерам поддержки московские производители укрепляют позиции на столичном и российском рынках, расширяют мощности и ассортимент. Устойчивый рост отмечается в том числе у предприятий химической отрасли. Так, с января по сентябрь 2025-го компании увеличили выпуск продукции на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил Ликсутов.

Так, за 9 месяцев этого года удалось увеличить производство красок, лаков и иных аналогичных материалов на 28,7%.

«В химической отрасли Москвы работает более 260 промышленных компаний. Растущий спрос на товары столичных предприятий подтверждается положительной динамикой показателя отгрузки. Так, объем поставок химических веществ и продуктов превысил 216 млрд рублей, что на 26,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Москва является крупнейшим в РФ индустриальным и научно-инженерным центром. Каждый год в столице запускают около 150 технологичных предприятий. В данный момент на ее территории открыты примерно 4,6 тыс. компаний, в которых работают около 755 тыс. человек. Городские производители могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе программой льготного инвесткредитования, офсетными контрактами и т. д.