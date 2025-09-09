Ликсутов: в технополисе Москвы растут производство и количество рабочих мест

За время деятельности компаний на территории ОЭЗ «Технополис Москва» было создано более 27,4 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению Сергея Собянина мы активно развиваем высокотехнологичные производства и увеличиваем число специалистов в столичной промышленности.

«Благодаря поддержке города и усилиям компаний сейчас в ОЭЗ „Технополис Москва“ локализовано производство более 230 инновационных предприятий, на которых сформировано свыше 27,4 тыс. новых рабочих мест. На крупнейших площадках „Печатники“, „Алабушево“ и „Руднево“ сейчас трудятся почти 18,6 тыс. высокооплачиваемых специалистов», — отметил Ликсутов.

Развитие комфортной деловой среды в особой экономической зоне позволяет резидентам привлекать большое число высококвалифицированных кадров. Сотрудники, например, имеют доступ к площадкам для игры в падел-теннис и футбол, а также могут проводить время на «Техноверанде» — уникальном рекреационном пространстве на крыше стилобата в индустриальном парке «Руднево», которое было открыто недавно.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, лидерами по созданию рабочих мест в первом полугодии 2025 года стали компании-резиденты, активно замещающие импортную продукцию высокотехнологичными товарами в таких сферах, как станкоинструментальная промышленность, производство литий-ионных батарей и фармацевтика.

«Например, один из участников фармацевтического кластера ОЭЗ „Технополис Москва“ за первые шесть месяцев этого года расширил штат на 210 человек», — добавил Гарбузов.

Компания «РЭНЕРА» в первом полугодии 2025 года создала 153 рабочих места. В декабре 2024 года эта компания запустила на площадке «Печатники» опытно-промышленное производство аккумуляторных батарей для автомобильного транспорта. Сейчас резидент реализует масштабный проект по созданию Гигафабрики на территории ОЭЗ Москвы «Красная Пахра», где планируется выпускать тяговые батареи для электротранспорта.

Компания «НПП „Лассард“, которая производит на площадке „Печатники“ лазерное оборудование, с начала года открыла 115 рабочих мест. В этом году это высокотехнологичное предприятие получило статус резидента.

Рост числа высококвалифицированных сотрудников позволяет предприятиям наращивать выпуск важной для экономики города и страны продукции, усиливать научно-технологический потенциал производств и сокращать сроки разработки новых инновационных изделий.