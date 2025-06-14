сегодня в 14:27

Ликсутов: в технополисе Москвы будут выпускать инновационные турникеты

Компания ПК «Инфоматика», специализирующаяся на передовых решениях для оплаты проезда в общественном транспорте, получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». На территории площадки «Алабушево» компания построит производственный комплекс площадью 6,9 тыс. кв. м, где будет налажен выпуск турникетных систем, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что Москва входит в число мировых лидеров по доступности городского транспорта. По инициативе Сергея Собянина в столице ежегодно вводятся новые станции метро, расширяется сеть наземных маршрутов, модернизируются вокзалы.

«Активное развитие инфраструктуры требует внедрения самых современных технологических решений, повышающих комфорт москвичей. Новый резидент ОЭЗ “Технополис Москва” запустит крупносерийное производство инновационных турникетов и турникетного оборудования на заводе площадью 6,9 тыс. кв. м», - отметил Ликсутов.

Столица активно наращивает выпуск высокотехнологичных решений для транспортной сферы. Благодаря преимуществам ОЭЗ, включая поддержку НИОКР, модернизацию производств и расширение линейки продукции, резиденты способствуют развитию передовой транспортной инфраструктуры города.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, планируется, что производство инновационного оборудования стартует во II квартале 2027 года». Расширение мощностей ОЭЗ позволяет не только увеличивать объемы выпуска, но и укреплять научно-промышленный потенциал Москвы, привлекать инвестиции в реальный сектор экономики и ускоренно достигать технологического лидерства.

«Кроме того, на новом заводе будет организовано около 60 дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест», - пояснил Гарбузов.

Турникетные системы, которые будут производиться на заводе в ОЭЗ «Технополис Москва», разработаны специалистами компании.

«Мы высоко ценим сотрудничество с Правительством Москвы и то доверие, которое оказывается нашей компании. Предлагаемые меры поддержки являются действительно эффективными и позволяют реализовывать инвестиционные проекты в непростых экономических условиях», - сказал генеральный директор ПК «Инфоматика» Давид Тартаковский.

Он добавил, что создание завода полного цикла в ОЭЗ «Технополис Москва» позволит компании значительно улучшить качество продукции и ускорить вывод новых решений на рынок.