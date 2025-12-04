Ликсутов: в пищевом технопарке на западе столицы запущено производство первого резидента

В технопарке «Рябиновая 44» в районе Очаково-Матвеевское запустила производство компания «Верона-Капитал», которая занимается организацией школьного питания, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ключевая особенность объекта — его специализация на нуждах отрасли общественного питания, включая фабрики-кухни, кейтеринговые компании и рестораны.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице последовательно развивается современная индустриальная инфраструктура. „Рябиновая 44“ стал первым в городе профильным технопарком, который создали специально для предприятий пищевой промышленности. Площадь комплекса составляет почти 15 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию здесь появится свыше 300 рабочих мест», — уточнил Ликсутов.

Среди других резидентов, которые откроют свои производства в ближайшем будущем, — сеть ресторанов-магазинов «Рыбная мануфактура», сетевая кофейня-ростерия ABC Coffee Roasters и бренд биологически активных добавок «Первый Живой Коллаген».

«Программа стимулирования создания мест приложения труда играет ключевую роль в развитии экономики, позволяя формировать новые центры деловой активности и создавать современные рабочие места для горожан. В 2025 году столица увеличила коэффициент расчета льготы для девелоперов, которые инвестируют в строительство промышленных объектов. В результате льгота для таких проектов выросла на 14%», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Для резидентов «Рябиновой 44» предусмотрен полный комплекс сервисов: клининг общих зон, обслуживание помещений, техническое сопровождение инженерных систем и круглосуточная поддержка. Безопасность обеспечивается современной системой видеонаблюдения, охраной и круглосуточным контролем доступа.

Известно, что при проектировании технопарка были учтены передовые стандарты пищевой индустрии.

«Перед нами стояла задача создать комплекс, который полностью отвечает требованиям пищевых производств. Большое значение имел выбор локации рядом с МКАД и крупными транспортно-дорожными развязками: удобство логистики и своевременная доставка критически важны для предприятий общественного питания. На текущий момент более 75% площадей технопарка занято высокотехнологичными компаниями пищевой индустрии, а значит, проекту удалось стать заметной и востребованной бизнес-единицей на карте Москвы», — сказал генеральный директор RBNA Павел Несмачный.

Технопарк отличается удобной транспортной доступностью: резидентам открыт не только прямой выезд на МКАД, но и на Северо-Западную хорду, проспект Генерала Дорохова и Можайское шоссе.

Ранее Сергей Собянин открыл первый профильный пищевой технопарк в столице и отметил, что в городе работает уже 49 технопарков, в которых трудятся больше 75,9 тыс. человек.