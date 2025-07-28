Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» запущено производство полетных контроллеров

Компания ОЭЗ «Технополис Москва» «Индустриальный компонент» на площадке «Алабушево» начала выпуск микрочипов и электротехнических изделий, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

«ОЭЗ „Технополис Москва“ — драйвер развития промышленности столицы. По поручению Сергея Собянина продолжаем масштабировать здесь изготовление инновационной продукции. Так, за прошлый год в ОЭЗ Москвы было открыто 30 высокотехнологичных производств. А недавно благодаря поддержке города на площадке „Алабушево“ заработало еще одно — по выпуску микрочипов и электротехнических изделий. Новая производственная линия станет очередным шагом к достижению технологического суверенитета страны в сфере электронной промышленности», — поделился Ликсутов.

Производственные мощности компании «Индустриальный компонент» располагаются в новом корпусе технопарка «Алабушево Капитал», первая очередь которого была введена в эксплуатацию в прошлом году.

«На площадке „Алабушево“ ОЭЗ „Технополис Москва“ формируется полноценная инфраструктура для компаний, занимающихся внедрением новых технологий. На готовых промышленных площадях уже налажен выпуск электронных устройств и электротехнических изделий мощностью до тысячи полетных контроллеров за смену, а также до 500 серверных материнских плат в месяц», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Новое производство нацелено на обеспечение отечественными компонентами разработчиков гражданских дронов и телекоммуникационной отрасли. Ключевым продуктом, который выпускает компания «Индустриальный компонент», является полетный контроллер. Они используются в квадрокоптерах, предназначенных для развлекательных и образовательных целей, профессиональной аэросъемки, в сельском хозяйстве, инспектировании инфраструктуры, а также в осуществлении поисково-спасательных операций

«Полетный контроллер обеспечивает достаточную вычислительную мощность для стабильного полета дрона и обработки сигналов в режиме реального времени. Он совместим с популярными настройками и оборудованием для FPV полетов, когда пилот видит мир глазами дрона через видеосистему. Другим флагманским продуктом, который мы выпускаем, являются материнские платы для использования в высокопроизводительном серверном и телекоммуникационном оборудовании. Изделия занесены в единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга России», — добавил генеральный директор компании «Индустриальный компонент» Виталий Воронин.

Как сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, в ОЭЗ «Технополис Москва» на сегодняшний день функционирует более 230 компаний, которые активно развивают промышленное производство высокотехнологичных изделий.