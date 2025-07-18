Ликсутов: в Москве выросло производство косметических товаров

С января по май 2025 года столичные предприятия по выпуску косметической продукции увеличили объемы производства более чем на 70% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Таким образом они продемонстрировали уверенный рост показателей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Столица всесторонне поддерживает предприятия косметической отрасли по поручению мэра Сергея Собянина. В результате компании увеличивают выпуск продукции, расширяют ассортимент и осваивают новые рынки сбыта.

«Так, с января по май 2025 года объемы производства парфюмерных и косметических изделий, а также мыла, чистящих и полирующих средств выросли на 73,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Ликсутов.

За пять месяцев этого года производство шампуней, лаков и других средств для ухода за волосами увеличилось более чем на 60%, средств для ухода за кожей тела — более чем на 15%, выпуск тюбиков зубных паст возрос почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В период с января по май 2025 года отгрузка косметики, парфюмерии, а также моющих и чистящих средств составила более 51 миллиарда рублей и увеличилась на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что на сегодняшний день косметическую отрасль столицы представляют более 30 предприятий. На них производят качественные и востребованные продукты.

Например, московская компания «БИГ» разрабатывает и производит собственную косметическую продукцию для взрослых и детей: кремы, гели, шампуни, пену для ванн, краски для волос и т. д. Стабильное высокое качество продукта обеспечивает применение новейшего высокотехничного оборудования. С помощью передовых технологий компания наращивает объемы производства, расширяет ассортимент выпускаемой продукции.

Компания «Косметические решения» также производит уходовую косметику. Предприятие обладает полным циклом производства, мощными производственными линиями и современными лабораториями. Благодаря передовому оборудованию и эффективным научным разработкам компания может разработать уникальные рецептуры и создать любую продукцию на заказ.