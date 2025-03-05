Ликсутов: в Москве вырос индекс промышленного производства с начала года

В январе 2025 года промышленное производство в Москве увеличилось на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Весомый вклад внесли предприятия обрабатывающих отраслей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Начало года показало положительную динамику в промышленном секторе столицы. По поручению (мэра столицы - ред.) Сергея Собянина город активно поддерживает компании, что позволяет отрасли уверенно развиваться. Так, в январе 2025 года промпроизводство в Москве увеличилось на 7,5%, обрабатывающие предприятия нарастили выпуск продукции на 10,7%. В частности, компании стали производить больше продуктов питания, бумаги, химизделий, лекарств, электрооборудования и других востребованных товаров», – сказал Ликсутов.

Поддержка правительства Москвы состоит из более чем 20 инструментов, направленных на создание благоприятных условий для развития производств.

Предприятия с их помощью внедряют инновационные технологии и модернизируют производственные мощности, получают доступ к финансированию на выгодных условиях, увеличивают объемы выпускаемой продукции и отгрузки, а также развивают экспортный потенциал.

«В январе 2025 года столичные обрабатывающие предприятия отгрузили продукции на сумму свыше 874,3 млрд руб., что на 12,3% превышает результаты 2024 года. В частности, более чем на 16% выросла поставка продуктов питания, почти в 1,5 раза — мыла, моющих, косметических и парфюмерных средств, более чем в 2,5 раза — одежды. Успех столичных производителей в том числе обусловлен качеством и конкурентоспособностью товаров, отвечающих современным стандартам и запросам потребителей», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Эксперты департамента инвестиционной и промышленной политики столицы прогнозируют сохранение положительной динамики роста.

При поддержке Москвы предприятия продолжают наращивать выпуск высокотехнологичной продукции и товаров народного потребления, пользующихся высоким спросом и на российском, и на международном рынках.