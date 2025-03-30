Ликсутов: в Москве увеличился индекс промышленного производства

По итогам первых двух месяцев текущего года промышленное производство в столице показало значительный рост, превысив прошлогодние показатели почти на 7%, сказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Известно, что драйвером остаются предприятия обрабатывающих отраслей.

«В январе — феврале 2025 года индекс промышленного производства поднялся на 6,6% по сравнению с таким же периодом 2024-го. Обрабатывающие предприятия продемонстрировали рост в 9% и увеличили выпуск бумаги и бумажных изделий, электрооборудования, станков, товаров медицинского назначения, химической и другой важной продукции», — отметил Ликсутов.

Положительная динамика свидетельствует о верной стратегии развития индустриального сектора столицы и эффективности финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Помимо этого, аналитики департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы прогнозируют сохранение устойчивого тренда на увеличение производственных показателей сектора.

«В городе действует более 4,5 тыс. промышленных предприятий, на которых трудоустроено свыше 750 тыс. человек. Компаниям доступен комплекс всесторонней поддержки, благодаря которому заводы регулярно наращивают выпуск и расширяют ассортимент востребованной продукции: от высокотехнологичного оборудования до товаров народного потребления», — прокомментировал министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Предприятия могут привлечь льготный инвестиционный кредит, арендовать у города землю по льготной ставке для строительства завода в рамках масштабных инвестиционных проектов, получить специальный статус, в том числе, резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».